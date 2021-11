An de Lager hu sech e puer Millioune Kilo vum beléifte Grillkéis ugesammelt, well d'Nofro wärend der Pandemie am In- an Ausland zeréckgaangen ass.

Obwuel d'Exporter an der leschter Zäit nees ugezunn hunn, waarde 6 Millioune Kilo Kéis drop, verkaf ze ginn. Am Abrëll huet d'EU Halloumi als geschützt Hierkonftsbezeechnung (g.U.) agedroen. De ganze Kéisbestand, dee virum 1. Oktober produzéiert gouf, dierf dowéinst net den EU-Label droen. Aus deem Grond sichen d'Autoritéiten elo no Mäert ausserhalb vun der EU. Halloumi ass de wichtegsten Exportproduit vun der Mëttelmierinsel. Den Export vu 40 Millioune Kilo Kéis huet zejoert zu engem Rekordëmsaz vun 260 Milliounen Euro gefouert. Dëst ass eng enorm Hausse par rapport zum Joer 2013, do waren et 76 Milliounen Euro Ëmsaz. Déi wichtegst Clientë si Groussbritannien a Schweden.