46 Biergleit wieren nach an der Kuelminn an der Géigend vum Duerf Gramoteino agespaart, ewéi de Gouverneur vun der Regioun matgedeelt huet.

Et hätt ee kee Kontakt zu hinnen, esou nach de Sergej Ziwilew. Wéinst enger akuter Explosiounsgefor hunn d'Rettungsekippen hiren Asaz missen ofbriechen.

Offizielle Berichter vun den Enquêteuren no hätt sech géint 2.35 Auer eiser Zäit Damp an der Minn verbreet, well eng Lëftung gebrannt huet. Am Ganze wieren zur Zäit vum Ongléck 285 Mënschen an der Minn gewiescht. 237 Biergaarbechter wiere gerett ginn, vun hinne géifen der 43 am Spidol behandelt ginn, dorënner 4 a kriteschem Zoustand.

D'Minn gouf 1956 a Betrib geholl an et ass net dat éischt Ongléck vun dëser Zort.