Dänemark plangt de Bau vun enger Energie-Insel an der Ostséi, Lëtzebuerger Entreprisen an d'Regierung wëlle sech hei bedeelegen.

D'Lëtzebuerger Regierung wëll an een dänesche Wandpark am Mier investéieren. Dänemark plangt dofir eng Energie-Insel ze bauen. Fir eng Rei Lëtzebuerger Betriber bidde sech hei nei Geschäftsméiglechkeeten. An schonn haut gëtt Knowhow aus Lëtzebuerg gebraucht, fir Wandparken an der Ostséi ze bauen.

De Wandpark an Dänemark (25.11.2021) © Pierre Weimerskirch Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Kriegers Flak ass de gréissten däneschen Offshore-Wandpark. E läit eng knapp 40 Kilometer vun der dänescher Küst ewech. Zanter September fonctionéieren déi 72 Turbinnen, déi 600 Megawatt Stroum kënne produzéieren, dat ass Stroum fir eng 600.000 Menagen an Dänemark.

Den Esben Baltzer Nielsen vu Vattenfall: "Den Haaptvirdeel ass, datt esou wäit am Mier eraus héich Wandvitesse sinn a se och ganz reegelméisseg sinn. D'Energieproduktioun, iwwert ee Joer gekuckt, ass ganz stabel. Et ass allerdéngs vill méi komplex, esou ee Wandpark ze bauen."

Dofir gëtt ganz vill Knowhow gebraucht, an dee kënnt zum Deel aus Lëtzebuerg. D'Entreprise Jan de Nul mat Sëtz zu Capellen war ee vun de wichtegste Partner. An de leschte Joren huet een 2 mol um Chantier vun 1,3 Milliarden Euro geschafft.

Dänemark plangt an den nächste Joren eng Energie-Insel ze bauen, wou ronderëm géife Wandrieder stoen, déi kéinten 10.000 Megawatt Stroum produzéieren, dat géif 2,5 Mol der Leeschtung vum Atomkraaftwierk zu Cattenom entspriechen. Dëst e Projet, un deem sech och d'Lëtzebuerger Regierung sech gär wëll bedeelegen.

Dës Woch huet Jan de Nul mat Vattenfall ee weidere Projet ënnerschriwwen. Eng 50 weider Wandrieder sollen elo an der Ostséi installéiert ginn. An och bei der Energie-Insel kéint d'Entreprise aus Lëtzebuerg e wichtege Partner ginn.