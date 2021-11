De 24. November ass an Nordrhein-Westfalen eng nei Corona-Schutzverordnung a Kraaft getrueden.

Doduerch ass den 3G ënner anerem op der Aarbechtsplaz an am ëffentlechen Transport obligatoresch ginn. A Restauranten, Muséeën oder bei Sportsevenementer gëllt d’2G-Reegel. An Discoen oder bei Kapesëtzunge musse geimpft oder geheelt Leit zousätzlech en negatiivt Testresultat bei sech hunn.

Zu Köln op de Chrëschtmäert sinn och just geimpft a geheelt Visiteure wëllkomm. Bei de Stänn gëtt ee vun de Verkeefer kontrolléiert an et kritt een e Stempel, mat deem een dann ouni Problem op all Maart erakënnt. Donieft gëtt et awer och eng CovidCheck-Ekipp, déi Stéchprouwe bei de Leit mécht. All Persoun vu 16 Joer u muss sech un den 2G-System halen. Vum Freideg un ass dann och en Nues- a Mondschutz, also eng Mask, op de Kölner Chrëschtmäert obligatoresch. D‘Kontrollmesurë kommen allgemeng bei de Leit gutt un.

Wien an Nordrhein-Westfalen iwwernuechte wëll, gëtt och nom Impf- oder Geheelt-Pass gefrot. Wann ee berufflech reest, geet och en negativen Test beim Check-in duer, allerdéngs dierf een domat am Hotel weder d’Gastronomie nach de Wellness notzen.