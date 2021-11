Geschitt ass dat am Weste vu Sibirien. 38 Mineuren an 11 Secouristen sinn am Spidol, well se gëfteg Gaser ageotemt hunn.

Wéi et genee zum Ongléck koum, ass net gewosst. D'Séchertheetsmesuren an deene Minnen sinn awer dacks lamentabel.