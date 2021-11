Wéinst der neier Variant B.1.1.529 vum Coronavirus hunn e Freideg eng Rei Länner de Fluchverkéier mat Südafrika ageschränkt.

Länner wéi Groussbritannien an Israel hu schonn um Donneschdeg ugekënnegt, de Fluchverkéier vun an a Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia an Eswatini anzestellen.

Reesender, déi bis dohin nach aus engem vun dëse Länner a Groussbritannien ukommen, mussen a Quarantän an den zweeten an aachten Dag ee PCR-Test maachen. An Israel dierfen afrikanesch Touriste guer net areesen, Israeelien, déi zréckkommen, musse bis zu 14 Deeg a Quarantän, kënne sech awer no enger Woch mat zwee negative PCR-Tester "fräitesten".

Donieft huet Singapur eng Aschränkung vum Fluchverkéier mat siwen afrikanesche Länner ugekënnegt. Japan huet decidéiert, d'Kontrolle fir Leit, déi aus Südafrika a véier weideren afrikanesche Länner areesen, méi streng ze maachen. Och Malta huet wéinst de Suerge vun der Ausbreedung vun der neier Variant eng Reeslimitatioun fir sechs afrikanesch Länner verhänkt. Vu Mëtternuecht an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg u si Reese vun an a Südafrika, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini a Simbabwe ënnersot.

Five quick tweets on the new variant B.1.1.529



Caveat first: data here is *very* preliminary, so everything could change. Nonetheless, better safe than sorry.



1) Based on the data we have, this variant is out-competing others *far* faster than Beta and even Delta did 🚩🚩 pic.twitter.com/R2Ac4e4N6s — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) November 25, 2021

Éischten Noweis an Israel

An Israel ass dann eng Persoun identifizéiert ginn, déi sech mat der neie südafrikanescher Variant infizéiert huet. Zwou weider Persoune wieren da Verdachtsfäll, déi nach op hir Testresultater waarden, awer de Moment schonn a Quarantän sinn. Dat deelt den israelesche Gesondheetsministère mat.

Déi infizéiert Persoun wier aus Malawi zréck an Israel gereest, déi aner zwee wieren och aus dem Ausland rëmkomm. All dräi Persoune wiere geimpft, hire geneeë Status gëtt de Moment nach iwwerpréift. Donieft gëtt dann och no de Kontakter gesicht.

Éischt europäescht Land

Och Däitschland huet dann e Freideg de Fluchverkéier mat Südafrika agestallt. D'Land gëllt vun der Nuecht op e Samschdeg un als Virus-Variantegebitt. Fluchgesellschaften dierfen deemno däitsch Staatsbierger nëmmen nach an Däitschland fléien. Dës mussen da fir 14 Deeg a Quarantän, och wa se vollstänneg geimpft sinn.

Wéi den däitsche Gesondheetsministère matdeelt, kéint déi nei Astufung méiglecherweis och Nopeschlänner vu Südafrika betreffen. Well déi nei Virus-Variant de Länner Suerge mécht, géif ee lo "pro-aktiv a fréizäiteg handelen", fir ze verhënneren, datt "eng nei Variant an d'Land bruecht gëtt, déi nach méi Probleemer mécht".

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

Ëmmer méi EU-Länner schränken de Fluchverkéier an

Éisträich, Tschechien an Italien schränken d'Areesen aus dem südlechen Afrika och an. Den éisträichesche Gesondheetsministère huet matgedeelt, datt nëmmen nach Éisträicher, déi sech a Südafrika, Namibia, Botsuana, Simbabwe a Mosambik opgehalen hunn, an hir Heemecht zréckfléien dierfen, mussen awer an eng besonnesch streng Quarantän. An Italien dierf da keen areesen, deen an de leschte 14 Deeg a Südafrika, Lesotho, Botsuana, Simbabwe, Mosambik, Namibia an Eswatini war.

D'EU-Kommissioun wäert da wéinst der neier Variant de Memberstaaten eng provisoresch Aschränkung vum Reesverkéier mat de Länner am südlechen Afrika proposéieren. D'Kommissioun wéilt "an enker Ofstëmmung mat de Memberstaaten" iwwer d'Aktivéierung vun der sougenannter Noutbrems decidéieren. Dat huet d'Kommissounscheffin Ursula von der Leyen e Freideg op Twitter matgedeelt.

WHO analyséiert nei Variant

D'Weltgesondheetsorganisatioun analyséiert dann de Moment wéi geféierlech déi nei Corona-Variant B.1.1.529 agestuuft muss ginn. Dobäi gëtt och ënnersicht, wéi eng Auswierkungen d'Variant op d'Diagnostik, Therapien an d'Impfcampagnen huet. D'WHO huet fir déi ënnerschiddlech Varianten e puer Kategorien. Eng dovun ass d'Kategorie "beonrouegend Varianten", wou och d'Delta-Variant dra fält. Zu de Charakteristike vun deene Variante gehéiert, datt se nogewise méi ustiechend sinn.

Europäesch Bourssen agebrach

Den Dax op der Frankfurter Bourse huet nom Handelsstart e Freideg knapp 3,2 Prozent verluer, zu Paräis ass de Leetindex CAC 40 kuerz no der Ouverture ëm 4,4 Prozent agebrach an zu London louch d'Handelsplaz 3,3 Prozent am Minus. Do virdrun hate schonn déi asiatesche Boursse mat engem däitleche Minus ofgeschloss.

D'Suerg op de Finanzplaze wiisst, nodeems a ville Länner de Fluchverkéier mat Südafrika ageschränkt gëtt. Och d'EU-Kommissioun hat jo proposéiert, de Reesverkéier mat de Länner aus dem Süde vun Afrika zäitweis auszesetzen.

Nieft de Bourssen huet och den Uelegpräis sensibel op déi nei Entwécklunge vum Coronavirus reagéiert. De Präis vun der Zort WTI (West Texas Intermediate) huet 5,4 Prozent verluer an ass op 73,89 Dollar (ëmgerechent 65 Euro) pro Barrel gefall. E Barrel vun der Nordséi-Zort Brent huet e Freideg de Moien 78,22 Dollar kascht, en Abroch vu 4,9 Prozent. Ee Barrel entsprécht 159 Liter.