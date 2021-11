Kierzlech huet d'European Medecine Agency (EMA) zwee Medikamenter zougelooss, déi de Coronavirus direkt ugräifen. Etüde falen iwwerdeems positiv aus.

Rieds geet vun den 2 Antikierper-Medikamenter, déi säitens der europäescher Agence EMA zougelooss goufen: Ronapreve vu Rocha aus der Schwäiz a Regkirona vu Celltrion aus Südkorea.

Béid Mëttel funktionéieren esou, dass se de sougenannte Spike-Protein vum Covid-19-Virus u sech bannen an dëse sou drun hënneren, an d'Kierperzellen eranzekommen. Konkret gëtt also sou verhënnert, dass de Virus sech ausbreet, d'Virus-Laascht géif esou kleng gehale ginn.

Genee wéi d'Impfung ginn och déi zwee Medikamenter gesprëtzt, gréisstendeels warscheinlech am Spidol, respektiv beim Dokter.

D'Medikamenter funktionéiere quasi genee sou, wéi natierlech Antikierper, déi de Kierper no enger Infektioun oder enger Impfung produzéiert. Den Ënnerscheed ass hei, dass d'Antikierper an de béide Medikamenter vun enger Pharmaindustrie hiergestallt ginn an net vum eegene Kierper.

De Ronapreve besteet aus de Mëttele Casirivimab an Imdevimab a soll den Etüden no d'Gefor ëm 70% miniméieren, no enger Infektioun vum Virus an d'Spidol ze kommen oder souguer ze stierwen. Bei geimpfte Leit wierkt d'Medikament souguer nach wäitaus besser.

Beim Regkirona ass et esou, dass deen aus dem Antikierper Regdanvimab besteet a Patiente mat liichten a mëttlere Symptomer vill méi seelen e schwéiere Verlaf géife kréien. Enger Etüd no sinn nëmmen 3% vun de behandelte Patienten an eng Klinik komm sinn, Sauerstoff kruten oder souguer gestuerwe sinn. Bei Leit, déi d'Mëttel net kruten, waren et ëmmerhin 11%.

Domadder wierken d'Medikamenter gutt, ma sinn awer nach ëmmer net sou wierksam wéi eng mRNA-Impfung oder souguer eng Booster-Impfung.

Richteg Niewewierkunge géifen et den Ament net ginn, ausser eventuell liicht allergesch Reaktiounen, déi mol kéinte virkommen, an och net ganz heefeg.