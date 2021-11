D'Lëtzebuerger Regierung wollt an der Corona-Pandemie den dänesche Wee goen. Eng héich Impfquot erreechen, fir da sämtlech Mesurë falen ze loossen.

Dat dänescht Experiment ass net opgaangen, d'Infektiounszuele sinn nees staark geklommen. D'Regierung zu Kopenhagen huet fir e Méindeg nei Mesuren annoncéiert. Esou gëllt ënnert anerem nees eng méi streng Maskeflicht an ee méi strenge Coronapass-Regime.

76 Prozent vun den Däne si fäerdeg geimpft. 2,5 Mount goufen et kaum nach Mesuren. An de Geschäfter an am ëffentlechen Transport gouf et déi lescht Woche keng Maskeflicht méi. Vun e Méindeg u muss een och an Dänemark do nees Nues a Mond bedecken. An de Restaurante gëllen nom Weekend un änlech Mesurë wei hei am Land: et muss ee geimpft, geheelt oder getest sinn. Datt elo nees e Réckzéier vun den Ouverturë gemaach gouf, kéint een acceptéieren.

D'Tourismusbranche an d'Restauratioun konnte sech an de leschte Wochen nees liicht erhuelen. Zanter ugangs November gëllt hei och e CovidCheck, wéi en zu Lëtzebuerg fonctionéiert.

Grad wéi zu Lëtzebuerg mierkt een och bei den Dänen, datt een ëmmer méi d'Flemm mat der Situatioun kritt.