Fir grénge Waasserstoff ze produzéieren, braucht et bei der Elektrolys vu Waasser erneierbare Stroum.

Mat Bléck an d’Zukunft gëllt Waasserstoff als wesentlechen Energiespäicher. Dänemark ass Lëtzebuerg hei schonn e puer Schrëtt viraus. Ma an Zukunft kéint no däneschem Modell och grénge Waasserstoff zu Lëtzebuerg produzéiert ginn.

Orsted ass eng dänesch Energieentreprise, déi den Ament e Pilotprojet mécht, fir aus Wandenergie Waasserstoff ze produzéieren. Dëse soll da kënne vu Waasserstoffautoen an der Regioun getankt ginn. An enger zweeter Phase kann dem Waasserstoff Kuelestoffdioxid bäigemëscht gi mat Asaz vun Energie. Esou entsteet en Uelegproduit ouni Pëtrol.

Dänemark ass ee vun de Leader vun der Energietransitioun. En änleche Pilotprojet kéint ee sech och zu Lëtzebuerg virstellen, esou den Energieminister Claude Turmes.

Zu Lëtzebuerg hätt een allerdéngs net genuch Energie, fir déi gesamt Demande u Waasserstoff lokal ze produzéieren. Dofir misst ee kucke Pipelinen ze hunn, wou aus aneren europäesche Länner de Waasserstoff op Lëtzebuerg kann transportéiert ginn. Fir de Claude Turmes wier et wichteg, dat de Grand-Duché als Transitland sech op des Transitioun astellt.