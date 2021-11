An Holland gëtt dat ëffentlecht Liewe wéinst der Hausse bei de Corona-Zuele weider ageschränkt.

"Vun e Sonndeg un ass ganz Holland tëscht 17 Auer a 5 Auer moies praktesch zou", sou de Ministerpresident Mark Rutte op enger Pressekonferenz e Freideg den Owend. Caféen, Restauranten, Kinoen an net onbedéngt noutwenneg Geschäfter mussen deemno nees éischter zoumaachen. Donieft gëllen och verschäerft Ofstandsreegelen.

Bis ewell hu Geschäfter missen um 18 Auer zoumaachen. Betriber an der Gastronomie hunn dierfte bis 20 Auer opbleiwen. "Mir musse realistesch sinn, d'Zuele pro Dag sinn ëmmer nach ze héich", sou de Rutte iwwert déi verschäerft Mesuren. An de leschte siwen Deeg goufen an Holland am Schnëtt ronn 22.000 Neiinfektioune registréiert. Klinicken hu geplangt Operatioune missen ofsoen, fir Kapazitéiten ze schafen.

D'Schoule bleiwen elo emol nach op, obwuel déi gréissten Hausse bei de Corona-Infektioune bei Schoulkanner registréiert ginn ass. Gesondheetsexperte sinn der Meenung, datt eng Fermeture vun de Schoule wéi am Ufank vun der Pandemie fir d'Kanner ze schiedlech wär.

De Rutte huet och betount, datt "manner wéi d'Hallschent vun de Leit, déi Symptomer hunn, sech teste léisst". Dat géing weisen, "datt d'Noriicht wuel net richteg ukomm ass". Dofir géing hien d'Responsabilitéit iwwerhuelen, sou de Regierungschef.

An Holland waren am September bal alleguer d'Corona-Mesuren opgehuewe ginn. Am Oktober goufen dunn nees nei Restriktiounen agefouert. Zanterhier kënnt et reegelméisseg zu Protester. Déi an de leschte Wochen a Gewalt ausgeaart sinn. Poliziste goufe mat Géigestänn beworf a Vëloen a Brand. Op d'mannst 176 Persoune goufe festgeholl.

Wärend der Pressekonferenz vum Rutte hate sech e Freideg och nees Demonstrante virum Regierungsgebai zu Den Haag versammelt.