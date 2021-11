Um Territoire vun der Guadeloupe gëtt et den Ament eng Kris mat Ausernanersetzungen tëscht rosene Bierger a Forces de l'ordre.

D'Leit akzeptéieren net, dass Fleegepersonal a Pompjeeë vaccinéiert musse sinn, éier se Revendicatiounen op sozialem Plang maachen dierfen. Wéinst de Protester mat Gewalt op den Antillen ass d'franséisch Regierung bereet, iwwer d'Autonomie vun der Guadeloupe ze schwätzen. Dat sot de Minister fir d'La France d'outre-mer, de Sébastien Lecornu, e Freideg op der franséischer Tëlee.

Den zoustännege Minister huet och annoncéiert, dass d'Regierung 1.000 Aarbechtsplaze fir Jonker finanzéiere wëll. Am Iwwerséi-Departement liewen 34,5 Prozent vun der Populatioun ënnert der nationaler Aarmutsgrenz. De Chômagetaux ass virun allem bei de Jonken héich. 35 Prozent waren et zejoert, national war et eng Moyenne vun 20 Prozent.

Fir d'Ausernanersetzungen ze berouegen, hat d'Regierung scho virdrun decidéiert, de Stéchdatum fir déi obligatoresch Impfunge fir Fleegepersonal a Pompjeeen op den 31. Dezember no hannen ze réckelen.