Vermummte Männer hunn e Schoulbus an enger Uertschaft westlech vun der Haaptstad Pristina attackéiert.

Dobäi sinn 2 Jugendlecher an de Chauffer gestuerwen. E 14 Joer alen Teenager gouf blesséiert, mellen d'Police a lokal Medien. Säin Zoustand ass allerdéngs stabil.

Iwwert d'Motiv hannert der Dot ass bis ewell näischt gewosst.

D'Presidentin vu Kosovo Vjosa Osmani huet d'Attack staark verurteelt an d'Police opgefuerdert, d'Täter esou séier wéi méiglech ze fannen a se un d'Justiz auszeliwweren. Et wier e "Schlag géint d'Sécherheet an Uerdnung", e Bus mat Schüler dran unzegräifen, sou nach d'Osmani op Facebook.