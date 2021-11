D'Insel gouf vun engem uerge Stuerm mat Wandspëtzte vu bis zu 160 Kilometer an der Stonn getraff.

Vill Wand a Schnéi hunn an der Nuecht op e Samschdeg fir vill Chaos a Groussbritannien gesuergt. Autoen a Camione sinn op de wanterleche Stroossen hänke bliwwen a stonnelaang haten zéngdausende Leit kee Stroum doheem. A Schottland koum et zu Perturbatiounen am Zuchverkéier. 3 Mënschen hunn de Stuerm "Arwen" iwwerdeems net iwwerlieft. 2 Persounen, ee Mann an Nordirland an ee weideren am Nordoste vun England, goufe vun engem Bam erschloen.

Zäitweis haten d'Wieder-Autoritéiten eng "Alerte rouge" gemellt. D'Awunner krute recommandéiert, vun de Küsten ewechzebleiwen, well duerch d'Flutwelle Liewensgefor bestoe géing. Och wann d'"Alerte rouge" mëttlerweil opgehuewe gouf, gëlle weiderhi Wiederwarnungen. D'Leit kréie vun net-essentielle Reesen ofgeroden.