Nieft dësem déidleche Virfall sinn an den USA weider 34 Mënschen op Thanksgiving duerch Schosswaffen ëm d'Liewe komm.

En Donneschdeg wollt e Grupp Teenager e Video fir d'Online-Netzwierker dréien. Dëst ass déidlech fir e klenge Jong ausgaangen. E Jugendlechen am Alter vun 13 Joer gëtt verdächtegt, mat enger Schosswaff hantéiert ze hunn an dobäi, wann och ongewollt, e 5 Joer aalt Kand erschoss ze hunn. Hie gouf festgeholl a koum doropshin an e Jugendprisong.

Wéi et vun der Police op Facebook heescht, wier de Virfall en Donneschdeg den Owend geschitt. Et wieren och aner Teenager op der Plaz gewiescht, wéi et zum déidleche Schoss komm ass.

35 Doudeger duerch Schosswaffen

Op Thanksgiving, engem vun de wichtegsten US-Feierdeeg, sinn an den USA 35 Leit un de Blessure vun enger Schossverletzung gestuerwen. Zu South Fulton, an der Géigend vun Atlanta, ass e 5 Joer aalt Meedche verscheet. Wéi hir Famill dem Fernseesender WCB-TV erzielt huet, louch d'Waff op engem Stull, wéi de Schoss ausgeléist gouf. D'Police huet Fox géintiwwer allerdéngs erkläert, dass en 3 Joer aalt Kand geschoss hätt.

E weidert Doudesaffer gouf et zu Philadelphia. Hei ass e 25 Joer ale Mann vun enger Kugel getraff ginn, wéi hie mat senger Famill giess huet. En 19 Joer ale Mann, dee mat senger Frëndin aus dem Nopeschhaus erausgeschmass gouf, ass hei de Verdächtegen.

D'Schosswaffen-Gewalt an den USA huet zanter dem Ufank vun der Corona-Pandemie däitlech zougeholl. Iwwer 40.000 Mënsche sinn den Zuele vum "Gun violence Archive" no zanter dem Joresufank gestuerwen. Dozou zielen och Suiciden. Ënnert den Doudesaffer sinn 274 Kanner ënner 12 Joer.