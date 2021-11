E Freideg goufen iwwer 600 Persounen, déi zu Amsterdam um Fluchhafe gelant sinn, getest. Bei 61 vun hinne war den Test positiv.

E Sonndeg de Mëtteg huet den hollännesche Gesondheetsminister Hugo de Jonge matgedeelt, dass sech 13 Passagéier, déi aus Südafrika agereest sinn, mat der neier Variant ugestach hätten. Donieft war et nach emol den Appell vum Minister, dass jiddereen, deen aus dem südlechen Afrika an Holland agereest ass, sech esou séier wéi méiglech soll teste loossen.

Déi betraffe Leit goufen an engem Quarantän-Hotel ënnerbruecht.

Weider Infizéierter an Europa an uechter d'Welt

Am däitsche Bundesland Hessen gouf et iwwerdeems en éischte Fall. D'Sequenzéierung huet de Verdachtsfall bestätegt, sou de Sozialminister Kai Klose op Twitter. De Weekend iwwer goufen och zwou Omikron-Infektioune bei Leit a Bayern gemellt, déi aus Südafrika koumen.

An Italien huet sech eng Persoun noweislech mat der neier Variant ugestach. Déi betraffe Persoun ass aus dem Mosambik agereest. Wéi et heescht, géing et hir awer gutt goen.

De brittesche Gesondheetsministère huet e Samschdeg vun zwou infizéierte Persounen aus Brentwood an Nottingham geschwat. Alle béid ware viru Kuerzem am Süde vun Afrika ënnerwee.

Länner wéi d'Belsch, Israel, Dänemark an och China hu schonn éischt Omikron-Fäll gemellt.

Als Reaktioun op déi nei Mutatioun, déi sech séier verbreet, hunn eng Partie Staate Rees-Restriktiounen agefouert an de Fluchverkéier mat Länner aus dem südlechen Afrika ageschränkt.