An der Schwäiz huet d’Regierung an engem Referendum de Bierger d’Fro gestallt, ob de Covid-Vaccinatiouns-Pass soll opgehuewe ginn.

D’Organisateure vum Referendum hate virausgesat, de Pass wier eng onnéideg Restriktioun vun de perséinleche Fräiheeten. Mee iwwer 60% vun den Awunner hu sech géint en Ofschafe vum Impfpass ausgeschwat.

D’Covid-Infektiounen an der Schwäiz klammen exponentiell. Ëm 40-50% all Woch. Kaum iwwerraschend: den Impftaux ass niddreg.

Fir d’Regierung an der Schwäiz war de Referendum e Seeldanz tëscht dem eenzege Wee, d’Pandemie nach minimal an der Kontroll ze halen an dem traditionelle System vun der Direkt-Demokratie, deen an dësem Fall, wéinst der Impfskepsis, geféierlech sanitär Konsequenzen hätt kënne hunn. Mee iwwer 60% si fir d’Bäibehale vum Schwäizer System vum sougenannte Covid-Certificat

Amplaz vum hëllefräiche Kollektivismus an enger Pandemie ass virun allem déi däitschsproocheg Communautéit vun engem Individualismus gepaakt, dee wéi anerwäerts och no Fräiheet jäizt, ouni d’Konsequenze fir d’Allgemengheet kënnen ofzeweien.

Mam Referendum huet d’Regierung en eeschte Stresstest iwwerstanen – d’Pandemie dogéint ass domadder net eriwwer.