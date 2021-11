Fir der aktueller Situatioun am Saarland nach meeschter ze ginn, komme vun en Dënschdeg u streng Reegelen fir Ongeimpfter.

Ma och fir geimpfte Leit, an déi, déi nees gesond ginn, komme méi streng Mesuren. Aus 2G gëtt elo den 2G plus.

De Ministerpresident Tobias Hans huet e Méindeg de Moien um 9 Auer an enger Regierungserklärung annoncéiert, dass et zum Lockdown fir ongeimpfte Persoune kënnt. Butteker, ausser déi fir d'Grondversuergung, si deen Ament fir Ongeimpfter tabu.

D'Aschränkunge betreffe virun allem de Sport- a Fräizäitberäich an den Horeca-Secteur. Bei all de Fräizäitaktivitéiten am Bausseberäich, dat heescht och a Fräizäitparken a Fitnessstudioen, gëllt an Zukunft den 2G. A Restauranten a Caféen a bei Servicer, wou d'Distanzen net kënnen agehale ginn, muss een en Test virweisen. Ongeimpfter hu keen Zoutrëtt méi. Déi 2G-Plus-Reegel gëllt och fir kulturell Strukture wéi Muséeën a Kinoen an Evenementer.

Och Kontaktaschränkunge ginn nees agefouert. Fir Ongeimpfter gëllt nëmmen nach ee Visiteur pro Stot, deen net zum Stot gehéiert. Ausgeholl si Kanner ënner 6 Joer an och fir Geimpfter a Leit, déi nees gesond sinn, gëllt dës Mesure net.

D'Maskeflicht gëtt nees agefouert, iwwerall do, wou d'Distanz vun 1,5 Meter net kann agehale ginn. Dës soll vun en Donneschdeg u scho gëllen.

Da soll et nach zu méi strenge Kontrolle kommen am Hibléck op gefälschten Impfpäss. Och eng Impfflicht gëtt zu dësem Zäitpunkt net méi ausgeschloss.

Falls de Ministerrot mat all de Propose d'Accord ass, gëlle sämtlech Mesurë schonn e Samschdeg.