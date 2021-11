Och an eisen Nopeschlänner reagéieren d'Regierunge mat neien an erëm méi strikte Mesuren.

Corona an den Nopeschlänner/Reportage Claudia Kollwelter

Zanter e Méindeg gëllen a Frankräich nei Mesuren, déi d'Regierung leschten Donneschdeg annoncéiert hat. D'PCR-Tester si vun e Méindeg u bei eise franséischen Noperen net méi 72, mee just nach 24 Stonne gülteg. An de Schoule gi bei just engem positive Fall d'Klassen net méi direkt zougemaach. Schonn zanter e Freideg gëllt och erëm eng Maskeflicht, wann ee sech enzwousch bannen ophält, och ënnert CovidCheck.

Wat d'Impfunge betrëfft, kann ee sech a Frankräich 5 bis 7 Méint no der 2. Dosis boostere loossen. Wann ee seng 3. Dosis bis de 15. Januar net huet an déi 2. Dosis iwwer 7 Méint hier ass, ass de pass sanitaire iwwerdeems net méi gülteg.

Zanter e Freideg gëllen dann och an der Belsch nei Mesuren. D'Caféen a Restauranten, genee wéi zum Beispill d'Chrëschtmäert, mussen um 11 Auer zoumaachen, d'Diskoen dierfen hir Diere bis de 15. Dezember guer net méi opmaachen. Sportsevenementer ginn erëm ouni Zuschauer organiséiert. D'belsch Regierung huet allerdéngs keng sougenannten "Bullen" annoncéiert, also wéi vill Leit ee privat gesinn dierf, ma den Appell un d'Responsabilitéit vun de Bierger gemaach, fir virun allem déi eeler Leit weider virum Virus ze schützen. Och an der Belsch gëllt erëm an de Restauranten, Muséeën oder Theatersäll eng Maskeflicht.

Kontakter drastesch reduzéieren, eng direkt Impfflicht fir Leit aus dem Gesondheetssecteur a verstäerkt Testen an den Alters- a Fleegeheemer stinn an Däitschland aktuell an der Diskussioun. Déi vun der zukünfteger Ampel-Koalitioun geplangte Corona-Krisenekipp am Kanzleramt soll an den nächsten Deeg ufänke mat schaffen. Ofgesi vun e puer eenheetleche Reegele gëllen an Däitschland an all Bundesland allerdéngs eege Mesuren, fir de Virus anzedämmen. Zanter leschter Woch gëllt awer iwwerall am Land eng 3G-Flicht am ëffentleche Verkéier an op der Aarbechtsplaz.