De fréiere Premier a Presidentschaftskandidat a seng Fra hätte sech "onrechtméisseg beräichert", sot de Procureur e Méindeg virum Geriicht zu Paräis.

Am Appellsprozess géint de fréiere Premier vu Frankräich huet de Parquet de Méindeg eng Fräiheetsstrof vu fënnef Joer gefrot, dovu véier op Bewärung. An éischter Instanz war de Fillon wéinst Verontreiung vun ëffentleche Suen nach zu enger Fräiheetsstrof vu fënnef Joer mat dräi Joer op Sursis verurteelt ginn. De Prozess soll de Mëttwoch op en Enn goen. Wéini d'Urteel geschwat gëtt, ass allerdéngs nach net gewosst.

De fréiere konservative Politiker gëtt beschëllegt, seng Fra Penelope jorelaang als parlamentaresch Assistentin ugestallt ze hunn, ouni datt si dofir allerdéngs vill geschafft huet. D'Penelope Fillon huet an hirer Positioun tëscht 1998 an 2013 ronn 612.000 Euro netto verdéngt. De Parquet ass awer der Meenung, si hätt just déi "gesellschaftlech Roll" vun der "Politikerfra" ageholl. Och zwee vun de fënnef Kanner vun der Koppel ware vum Papp tëschenzäitlech als Mataarbechter agestallt.