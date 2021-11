Haaptsujete sinn d'Situatioun un der Grenz tëscht der EU a Belarus an un der Grenz tëscht der Ukrain a Russland.

Am Virfeld vun der Reunioun huet d'Ukrain virun enger russescher Invasioun gewarnt. Russland hätt seng Truppen un der Grenz massiv verstäerkt. Vu Moskau heescht et awer et wier ee keng Gefor.

Lëtzebuerg ass duerch den Ausseminister Jean Asselborn vertrueden.

Offiziellt Schreiwes

Jean Asselborn participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, les 30 novembre et 1er décembre 2021 à Riga

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre 2021 à Riga.

A la suite du sommet de Bruxelles et dans la perspective de celui de Madrid, cette réunion ministérielle sera l'occasion pour les ministres de fixer un cap pour la poursuite des travaux en cours d'adaptation de l'Alliance.

Au cours de plusieurs sessions de travail, le ministre Asselborn et ses homologues de l'Alliance s'échangeront ainsi sur un bon nombre de thèmes distincts. La première session, qui sera aussi la première séance de travail de l'OTAN à 30 membres, sera consacrée à la Russie ainsi qu'à la maîtrise des armements, au désarmement et à la non-prolifération.

Les ministres s'échangeront ensuite sur le nouveau Concept Stratégique de l'Alliance. Un échange avec les ministres des Affaires étrangères de la Géorgie et de l'Ukraine figurera également à l'ordre du jour.

Par la suite, les ministres auront une discussion approfondie sur les enseignements à tirer de l'opération de l'Alliance en Afghanistan. Enfin, au cours de la dernière séance, les ministres se pencheront sur la situation dans les Balkans occidentaux, en présence du Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que des ministres des Affaires étrangères de la Finlande et de la Suède.