CAE Aviation, eng Entreprise mat Sëtz um Findel, war am Optrag vum franséische Staat un enger ägyptescher Operatioun bedeelegt, bei där honnerte Mënschen ëm d'Liewe komm sinn - dat huet déi investigativ Medieplattform "Disclose" d'lescht Woch gemellt. De Verdeedegungsminister François Bausch huet de Moien op Froe ronderëm dëse Militärskandal reagéiert.

De kompletten Interview mam François Bausch

De Recherche vun Disclose no hätt d'ägyptesch Regierung jorelaang Zivilisten op der Grenz mat Libyen bombardéiert, well si geduecht huet, datt et Passeure wieren. CAE Aviation soll zanter 2016 19 Milliounen Euro un der sougenannter Sirli-Operatioun verdéngt hunn.

Och de Lëtzebuerger Staat huet scho mat der Firma zesummegeschafft, confirméiert de François Bausch: "Et ass awer sou, déi Firma huet fir eis am Fong just Beobachtungsflig gemaach am Kader vun enger internationaler Missioun, dat ass déi Missioun Irini, do ass et ëm 2 Saache gaangen, virun allem ëm d'Iwwerwaachung vum Waffenembargo géint Libyen an dat zweet war den Traité des humains mat Somalia a sou weider, dat heescht do si Fotoe gemaach ginn a Biller opgeholl ginn, et ass gemellt gi wéi eng Beweegunge vu Schëffer sinn."

Wéi dee Kontrakt 2020 fir d'lescht ausgeschriwwe gouf, huet eng aner Firma e gewonnen, zanterdeem gëtt et keng Zesummenaarbecht mat CAE Aviation méi.

Wat d'Reproche géint d'Entreprise vun "Disclose" ugeet, hätt Lëtzebuerg keng Handhab, och wann d'Firma hire Sëtz hei am Land huet. Do kéint een näischt maachen, sou de grénge Minister: "Et ass jo eng privat Firma, wann et eng staatlech wier, da wier et eng ganz aner Diskussioun. Da géing och dee berüümten Artikel spillen, vun der internationaler Konventioun, dee seet ganz kloer, da wiere mer an engem ganz anere Film. Och wa mir elo als Lëtzebuerger Staat mat enger staatlecher Firma géingen e Service zur Verfügung stellen an da géing sou eppes virkommen, da wier de Staat responsabel, mee hei ass eng privat Firma. An do spillt einfach dat normaalt Strofrecht an internationaalt Recht."

Wann d'Reproche sech confirméiere géingen, wier dat awer problematesch, sou de Verdeedegungsminister: "Natierlech ass et problematesch wann dat passéiert ass. Mee do muss Frankräich, et si jo d'Fransousen, déi deen Optrag ginn hunn, a wann do sou Saache gemaach gi sinn, respektiv Kontrakter verletzt goufen, da muss dat a Frankräich gekläert ginn. Frankräich ass dofir fir hir Kontrakter responsabel. Mee et huet een natierlech ni den Iwwerbléck, bei egal wéi enger Firma mat där een eppes mécht, wat d'Firma alles mécht."

Hie wéilt dat, wat an Ägypte soll geschitt sinn, net jugéieren, well hien näischt mat de Kontrakter ze dinn hätt an och just dat géing wëssen, wat bis elo an de Medie publizéiert gouf, sou de François Bausch.