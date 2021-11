Den Dënschdeg sinn bei engem Feier an enger Bankfilial zu Barcelona véier Leit ëm d'Liewe komm. Ënnert den Affer sinn och zwee Kanner.

Ee Bëbee an een dräi Joer ale Jong sinn an de Flame gestuerwen. Dat hunn d'Secouriste matgedeelt. Véier Leit hunn d'Feier iwwerlieft, allerdéngs mat Dampvergëftungen.

D'Feier war um Moien an enger eideler Filière op der Plaza de Tetuán ausgebrach. Déi véier Doudeger sollen der Zeitung "La Vanguardia" no zu enger rumänescher Famill gehéiert hunn, déi an der fréierer Bank gewunnt huet. D'Ursaach vum Brand ass nach net gekläert, d'Police huet awer Ermëttlungen opgeholl.