Zanter e puer Deeg steet Südafrika am Zentrum vun der internationaler Aktualitéit. Hei war den éischte Fall vun der Omikron-Variant festgestallt ginn.

Kuerz dono goufen dunn och streng Reegele fir Reesender vum afrikanesche Kontinent decidéiert.

Eng speziell Situatioun och fir de Lëtzebuerger Marc Henrion, deen am Malawi als Bio-Statistiker an engem Tropefuerschungsinstitut schafft. Mir hunn eis mat him iwwert d’Situatioun op der Plaz ënnerhalen.