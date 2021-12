E Mëttwoch ass et genee ee Joer hier, datt zu Tréier e Mann mat sengem Auto duerch d'Foussgänger-Zon gerannt ass an dobäi fënnef Leit ëmbruecht huet.

Ënnert den Affer waren och ee just néng Wochen ale Bëbee a säi 45 Joer ale Papp. Ee 77 Joer ale Mann, dee bei der Amokfaart seng Fra verluer hat a selwer schwéier blesséiert gouf, ass eréischt virun e puer Woche gestuerwen. D'Dot, déi just ronn véier Minutte gedauert huet, huet vill blesséiert an traumatiséiert Leit zeréckgelooss.

E Mëttwoch ëm genee 13.46 Auer - an där Minutt, an där déi déidlech Faart d'lescht Joer lass gaangen ass - gedenkt d'Stad Tréier den Affer a léisst véier Minutte laang d'Klacke lauden. Och eng Gedenkzeremonie am Zentrum vun der eelster Stad an Däitschland, wou dat ëffentlecht Liewen da fir eng Zäit wäert Stëll stoen, wäert et am Nomëtteg ginn. Am Tréierer Doum wäert et eng Mass ginn. D'lescht Woch ass un der Porta Nigra eng Gedenktafel ageweit ginn.

Kurz vor dem Jahrestag der Amokfahrt vom 1.12.2020 gibt es neben der Porta Nigra nun eine Gedenk-Tafel. Ein erster Gedenkort, denn Trierer Künstler arbeiten mit Hinterbliebenen auch an einem Kunstwerk. Wer in den nächsten Tagen gedenken will: Hier ist der richtige Ort. #trier pic.twitter.com/ulPSpPGtTS — stadt_trier (@Stadt_Trier) November 26, 2021

Zanter August steet den 52 Joer ale presuméierten Täter viru Geriicht, hien huet bis ewell awer nach keng Aussoe gemaach. Am Prozess muss gekläert ginn, ob hien iwwerhaapt voll scholdfäeg ass.