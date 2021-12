An enger Schoul am US-Bundesstaat Michigan huet e Jong dräi Matschüler erschoss an aacht weider Persoune blesséiert. Hie konnt no der Dot festgeholl ginn.

Geschitt ass dat ganzt an enger "High School" zu Oxford. Wéi d'Police mellt wier deen éischten Noutruff géint 12.51 Auer bei hinnen agaangen. Deemno hätt den Täter bannent fënnef Minutte ronn 15 bis 20 mol geschoss, éier hie fënnef Minutten no dem éischten Noutruff festgeholl konnt ginn. De Jong hätt kee Widderstand geleescht, wéi hie festgeholl gouf, hätt awer no engem Affekot gefrot a keng Aussoen zu sengem Motiv gemaach. Donieft konnten d'Polizisten eng Schosswaff beim 15 Joer Ale sécherstellen. Ënnert den Affer ass een 16 Joer ale Jong an zwou Schülerinnen tëscht 14 a 17 Joer. Informatioune vun der Police no wier net kloer, ob den Täter si geziilt ëmbruecht hätt oder einfach ronderëm sech geschoss hätt. Ënnert den aacht Blesséierten ass och e Professer. D'Gouverneurin vu Michigan an de President Joe Biden hu sech betraff gewisen an hunn de Familljen vun den Affer hiert Matgefill ausgeschwat. U Schoulen an den USA kënnt et ëmmer nees zu Attacke mat Schosswaffen. D'Attack en Dënschdeg zu Oxford wier der Organisatioun "Everytown For Gun Safety" no déi déidlechst Attack un enger Schoul dëst Joer. D'Wafferecht an den USA ass en héichkontroverst Theema. Propose fir eng Verschäerfung vum Wafferecht scheiteren ëmmer nees um Widderstand vun de konservative Republikaner an der aflossräicher Waffelobby.