Béid Länner werfe sech géigesäiteg vir, fir Truppen un der Grenz zesummenzezéien.

Wéinst den russeschen Truppebeweegungen un der Grenz mat der Ukrain kommen e Mëttwoch den amerikaneschen an de russeschen Ausseminister fir Gespréicher zu Stockholm zesummen. D'Ukrain fäert jo eng russesch Invasioun an huet méi Ënnerstëtzung vun der Nato am Konflikt mat Russland gefuerdert. Russland dementéiert an huet der Ukrain virgeworf, selwer Truppen am Osten vum Land ze stationéieren. Den ukrainesche President Volodymyr Selenski wëll gär direkt mat Moskau verhandelen.