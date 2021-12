Bei enger Explosioun op engem Chantier vun der Deutschen Bahn zu München sinn 3 Aarbechter verwonnt ginn, dovun ee schwéier.

Wéi d'Police matdeelt, hat et an der Géigend vun der Donnersbergerbrücke op eemol haart geknuppt, duerno wier Damp ze gesi gewiescht. D'Pompjeeën hu vun enger Explosioun geschwat. Réischt duerno huet sech confirméiert, dass eng Fligerbomm aus dem Zweete Weltkrich am Buedem detonéiert ass. D'Aarbechter ware grad mat Buerungen am Gaang, wéi et zum Virfall koum.

Wegen Detonation einer Fliegerbombe ist der Bahnverkehr um München Hbf eingestellt. Bitte informiert euch regelmäßig auf https://t.co/c3umSCfeIj bzw. im DB Navigator über eure Verbindung und auf https://t.co/yo03OuD4u7 über die aktuelle Lage. — Südostbayernbahn (@sobinfo) December 1, 2021

De kompletten Zuchtrafic ronderëm d'Münchener Gare huet missen e Mëttwoch gestoppt ginn a bis op Weideres wäerten och keng Zich zirkuléieren. Wéi laang, ass nach onkloer.

Eng Ekipp vu 50 Rettungsleit ass de Moment op der Plaz am Asaz. Police a Pompjeeë goufe fir e Groussasaz geruff.