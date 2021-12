E Mëttwoch huet op Säite vum LR, also de Républicains, d’Virwal ugefaangen, wien bei hinnen de Presidentschaftskandidat soll ginn.

A Frankräich sinn jo am Abrëll d’nächst Joer Presidentschaftswalen.

Bis e Samschdeg dauert déi ganz Prozedur, wou eng 140.000 Partei-Memberen kënnen ofstëmmen. Eleng e Mëttwoch hätten dat awer schonns eng 90.000 Leit gemaach.

5 Kandidaten stinn zur Wiel, nämlech de Michel Barnier, de Xavier Bertrand, den Eric Ciotti, de Phillippe Juvin an als eenzeg Fra och d’Valérie Pécresse. En Donneschdeg am Nomëtteg soll feststoen, wéi eng Zwee fir eng weider Wal-Ronn zeréckbehale ginn.

De leschte Sondagen no, wier et awer egal wien designéiert gëtt, well kee vun de 5 Kandidaten et an den 2ten Tour géif packen. Do stéinge sech fir den Ament nees de Emmanuel Macron, an d’Marine LePen, oder de Populist Eric Zemmour géintiwwer.