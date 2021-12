De "Groussen Zapfenstreich" huet an Däitschland Traditioun, mat deem d’Bundeswehr mat hirem Militärorchester engem Regierungschef formell Äddi seet.

En Donneschdeg den Owend ass et den Zapfenstreich no 16 Joer fir d’Kanzlerin Angela Merkel. D’Musek däerf ee selwer eraus sichen... an de Choix vun der Kanzlerin huet vill Leit iwwerrascht.

D’Angela Merkel wënscht sech d’Kierchelidd «Großer Gott, wir loben Dich». «Für mich soll’s rote Rosen regnen» vum Hildegard Knef an d’Lidd «Du hast den Farbfilm vergessen» vun der Punk-Sängerin Nina Hagen. 1974 hat si domadder an der DDR en Hit.

De Choix vun de Lidder huet och d’Museker virun eng Erausfuerderung gestallt. D’Wënsch si relativ spéit bei der Bundeswehr ukomm. 9 Deeg hätt een Zäit gehat, dat wär sportlech gewiescht, sot den Dirigent. Vun zwee Lidder hätt et mol keng Noute fir e Blosorchester ginn, déi hätten nach misse geschriwwe ginn.