No sengem Récktrëtt als Kanzler Ufank Oktober zitt de Kurz sech lo komplett aus der éisträichescher Politik zréck. Grond wier d'Gebuert vu sengem Bouf.

Der éisträichescher "Krone" no soll d'Gebuert vu sengem Bouf de Grond fir säi Récktrëtt sinn. "Wéi hie säi Kand gesinn huet, 'huet et Klick gemaach'", heescht et.

Allerdéngs steet de Sebastian Kurz wéinst Ermëttlunge vum Wirtschafts- a Korruptionsparquet ënner Drock. Am Oktober war hien dowéinst schonn als Regierungschef zréckgetrueden, nodeem déi Gréng domat gedrot haten, d'Koalitioun mat der ÖVP opzeléisen. Doropshin huet den Alexander Schallenberg de Poste vum Regierungschef iwwerholl.

Bis elo war de Kurz awer nach ëmmer Parteipresident vun der éisträichescher ÖPV. Donieft ass hien och hire Fraktiounschef (Klubobmann) am Nationalrot. Der "Krone" no kéint den aktuellen Inneminister Karl Nehammer d'Amt vum Klubchef iwwerhuelen.