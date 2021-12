Fir Leit, déi an Däitschland nach net géint Covid geimpft sinn, gëtt et ëmmer méi schwéier.

D'Angela Merkel, déi aktuell nach d'Regierungsgeschäfter leet, huet en Donneschdeg de Mëtteg e Lockdown fir Leit, déi net geimpft sinn, an Däitschland annoncéiert. Dëst no enger Reunioun mat de Ministerpresidente vun de Bundeslänner an hirem Successeur Olaf Scholz.

D'2G-Reegel gëtt op Manifestatiounen an de Commerce ausgebreet. Konkret heescht dat, datt ee just nach akafe ka goen, wann ee geimpft oder nees gesond ass, an dat am ganze Land. Ausname gëlle fir essentiell Geschäfter wéi Drogerien, Supermarchéen an Apdikten. An et gëlle Kontaktlimitatioune wann een net geimpft ass. Impfen, impfen, impfen, war den allgemengen Appell. Et geet och ëmmer méi a Richtung Impfflicht.

Eng allgemeng Impfflicht soll am Bundestag diskutéiert ginn, sou d'Angela Merkel, op Basis vun engem Avis vum Ethikrot. D'Impfflicht kéint fir Februar prett sinn. Fir Silvester gi Freedefeier donieft verbueden.

D'Angela Merkel kritt den Owend mat engem sougenannten "Grossen Zapfenstreich" Äddi gesot, den Olaf Scholz soll e Mëttwoch als neie Kanzler gewielt ginn.