Wéi et säitens engem Porte-Parole vum ÖVP-Politiker heescht, géif hien säin Amt zur Verfügung stellen, dat no nëmmen 2 Méint un der Spëtzt.

Dës Annonce koum nëmme Stonne nodeems de fréiere Kanzler Sebastian Kurz sech komplett aus der Politik zeréckgezunn hat.

Et géif elo gewaart ginn, bis parteiintern déi entspriechend Adaptatioune géife gemaach ginn, dono géif de Schallenberg säin Amt dann zur Dispositioun stellen, esou e schrëftleche Statement.

"Et ass net meng Intentioun an et war ni mäin Zil, fir d'Funktioun vum Bundesparteiobmann an der neier Volkspartei z'iwwerhuelen", sou de Schallenberg. Hien ass der Meenung, dass dës Funktioun an d'Amt vum Bundeskanzler an enger Hand misste leien.

Enger Partie Medieberichter no soll elo de momentanen Inneminister Karl Nehammer d'Féierung vun der ÖVP an de Poste vum Kanzler iwwerhuelen. E Freideg dierften hei weider Decisioune geholl ginn.