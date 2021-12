Dat ass u sech fir 2025 geplangt. Zwee Reaktere kéinten awer méi laang um Netz bleiwen, wann d’Stroumversuergung net assuréiert wär.

Däitschland a Lëtzebuerg maache schonn zanter Joren Drock, datt belsch Atomreaktere, speziell an der Grenzregioun, vum Netz geholl ginn.

D’Thema Atomenergie an do raus klammen ass politesch kriddeleg, well et schonn zu Spannungen an der Regierung gefouert huet. Déi Gréng hunn den Energieministère an der Belsch.