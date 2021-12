Zu Tréier respektiv zu Koblenz op der Gare huet eng 70 Joer al Fra aus Frankräich sech haart an opfälleg manifestéiert.

Direkt zwee Mol ass en Donneschdeg de Mëtteg eng 70 Joer al Franséisin op der Gare zu Tréier an zu Koblenz opgefall, déi aus Roserei iwwert déi däitsch Bunn haart "Heil Hitler" geruff an dobäi och den "Hitlergruss" gemaach huet. Zwou Stonne méi spéit ass se och zu Koblenz op der Gare ausfalend ginn. D'Fra huet refuséiert, eng Mask unzedoen, huet sech och net berouege gelooss an huet probéiert, mat hirem Bengel d'Polizisten z'attackéieren.

Eng Enquête wéinst der Verwendung vun Zeeche vu verfassungswiddregen Organisatiounen a wéinst der Attack op d'Policebeamte gouf an d'Weeër geleet, nodeem hir Personalien erfaasst goufen an d'Fra heemgeschéckt gouf.