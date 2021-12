D’Spidol zu Ehrang gouf beim Héichwaasser esou schwéier beschiedegt, dass et ofgerappt muss ginn. Et soll net méi nei opgeriicht ginn.

Wärend den Zentrum vun Tréier net vum Héichwaasser am Juli betraff war, ass am Viruert Ehrang, do wou d’Kyll an d’Musel leeft, grousse Schued entstanen. Och d’"Klinikum Mutterhaus Ehrang" huet misste komplett evakuéiert ginn, a war zënterhier zou. De Bedreiwer, d’"Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH", huet elo déi 200 Mataarbechter informéiert, dass d’Gebai net ze rette wier. Et misst ofgerappt a komplett nei opgeriicht ginn. Dat géif eng fënnef Joer daueren a wär finanziell net ze droen. Dofir gouf decidéiert, d’Ehranger Spidol no 120 Joer definitiv zouzemaachen.

D’Mutterhaus huet nach zwee wieder Spideeler am Zentrum vun Tréier. Déi sollen elo ausgebaut ginn, fir esou de Verloscht vun Ehrang ze kompenséieren.