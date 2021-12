Et ass schonn déi drëtte Kéier an 3 Wochen, dass de Comité de concertation an der Belsch zesummekomm ass.

An och e Freideg de Moien um 9 souz déi belsch Regierung nees beieneen, fir d'sanitär Mesuren, op Rot vun engem Grupp vun Experten, nach emol z'iwwerdenken an ze verschäerfen.

Annoncéiert huet den Alexander de Croo 5 Haaptmesuren, déi haaptsächlech d'Schoule viséieren. Wéi och hei am Land, ginn d'Infektiounen do an d'Luucht.

Vun e Samschdeg u gëllt awer nees eng allgemeng Maskeflicht bei de Kanner vu 6 Joer un. Et hätt ee festgestallt, dass d'Infektiounen an der Alterskategorie tëscht 5 an 12 Joer am Gaange sinn ze klammen. Dat hätt och nees en Impakt op d'Elteren a Grousselteren, sou de belsche Premier. Vun e Méindeg un ass et dann d'Moossnam am ganze Land: bei 2 Kontaminatiounen an enger Klass, mussen déi concernéiert Schüler doheem an Isolatioun. All Klassesall soll mat der néideger Ventilatioun ekipéiert sinn. Ass d'CO2-Limitt an engem Raum depasséiert, gëtt déi ganz Klass evakuéiert.

D'Grondschoule maachen hir Dieren dann nees éischter zou. Amplaz vum 27. Dezember bis de 7. Januar, ass d'Chrëschtvakanz scho vum 18. un. Am Secondaire geet een nees deels zeréck an den Distanzunterrecht. Maximal 50 Prozent vun de Coursë sollen deemno op Distanz ofgehale ginn. Fir Exame gëllt dat net.

A puncto Aktivitéiten, Renconteren a Rassemblementer. Alles wat bannena sollt sinn, muss annuléiert ginn. Eng Exceptioun sinn Hochzäiten a Begriefnesser. Fir d'Leit doheem ass et d'Recommandatioun, esou mann wéi méiglech Kontakter zu aneren ze hunn. Et sollt ee beschtefalls Schnelltester maachen, ier ee sech gesäit. Vun der Mesure net betraff, si sportlech Aktivitéiten a Banneraim. Déi bleiwen erlaabt.

Bei den Evenementer a Banneraim gouf sech op eng Limitt vu maximal 200 Persoune gëeenegt, allerdéngs am Sëtzen, mat Maskeflicht an obligatoresche PCR-Tester bei enger Unzuel vu 50 Leit un. Dat gëllt och fir Kinoen, wou d'Distanz vun annerhallwen Meter net agehale ka ginn.

D'Obligatioun vum Teletravail bleift bestoen, mat maximaler engem Dag Presenz op senger Aarbechtsplaz. "Team building" an aner Festivitéiten elo zu de Feierdeeg si verbueden.

Am Horeca bleift et beim Couvre-feu tëscht 5 an 23 Auer.