Den dräifache Papp Nate McWilliams huet d'Lutte géint de Covid gewonnen. No ville Méint an der Klinick ass hien elo nees bei senger Famill.

Am Juni gouf den US-Amerikaner Nate McWilliams mat Covid-19 an eng Klinick bruecht. Säin Zoustand huet sech duerno séier verschlechtert an d'Dokteren hunn him eng Iwwerliewenschance vun nëmme 50 Prozent ginn.

De Kampf vum dräifache Papp, den Dokteren an dem Fleegepersonal op enger Covid-Statioun vun enger Klinick am Colorado sollt um Enn awer belount ginn. No 158 Deeg gouf den US-Amerikaner aus der Klinick entlooss. Virun him leien elo nach Méint un haarder Rea, fir nees fit ze ginn.

91 Deeg war den Nate McWilliams op d'Beootmungsmaschin ugewisen. Eng Zäit, déi och fir seng Léifsten net einfach war. No der Entloossung aus der Klinick, sot d'Fra vum McWilliams, datt si tëschenduerch schonn d'Begriefnis geplangt hätt, well si net méi richteg dru gegleeft hätt, datt hire Mann d'Krankheet géing iwwerliewen.