D'Autoritéiten a Panama hunn ouni Zweiwel déi wuel gréisste Quantitéit Drogegeld an der Geschicht vum Land sécher gestallt.

Bei engem Drogenasaz wieren déi ëmgerechent ronn 8,9 Millioune Boergeld entdeckt ginn, sou den zoustännege Parquet. D'Sue waren op 3 Plazen an enger Villa an der Provënz Colón am Norde vum Land verstoppt.

12 Stonnen hätt et gedauert, bis all d'Sue gezielt waren. E puer Geldautomaten hätte souguer duerch Iwwerlaaschtung de Geescht opginn bei där Zomm.

D'Sue stamen héchstwarscheinlech aus Geschäfter ronderëm Drogeschmuggel vu Kolumbien an d'USA.