A Südafrika geet d'Zuel vun den Infektioune mam Coronavirus duerch d'Omikron-Variant weider an d'Luucht.

Mat gutt 16.000 nei registréierten Infektioune bannent 24 Stonnen huet d'Land e Freideg de Seuil vun am Ganzen dräi Millioune bestätegte Corona-Fäll zanter dem Ufank vun der Pandemie iwwerschratt. Déi aktuell staark Hausse geet op d'Verbeedung vun där an de leschte Wochen entdeckt Omikron-Variant vum Virus zeréck.

Déi nei Variant war fir d'éischt a Südafrika gemellt ginn. Mëttlerweil gouf se a knapp 40 Länner nogewisen, dorënner och Däitschland. Bis ewell gëtt et nach kee Fall zu Lëtzebuerg. Omikron huet am Verglach mam bis ewell bekannte Coronavirus 32 Mutatiounen. Et gëtt esouwuel e méi héijen Infektiounsrisiko wéi och eng méiglech Resistenz géint d'Impfstoffer gefaart.

D'Verbreedung vun der Omikron-Variant wär den "ultimative Beweis" fir d'Gefor, déi vun der ongläicher Verdeelung vun Impfstoffer op der Welt ausgeet, sou de Responsabele vum Roude Kräiz Francesco Rocca. "Wëssenschaftler hunn déi international Gemeinschaft ëmmer nees virum Risiko vun neie Varianten op enger Plaz mat engem ganz niddregen Impftaux gewarnt."

Den Date vun de Vereenten Natiounen no hu knapp 65 Prozent vun de Mënschen an de räiche Länner op d'mannst eng Dosis vun engem Impfstoff géint Covid-19 kritt, wärend et an den am mannsten entwéckelte Länner nëmme siwe Prozent sinn. D'Weltgesondheetsorganisatioun hat virun deem Hannergrond dozou opgeruff, Booster-Impfungen nach net allgemeng zougänglech ze maachen, mä fir d'éischt a méi aarme Länner ze impfen.

"Dat ass een egoisteschen Usaz vun der westlecher Gemeinschaft an e wierklech blannen Usaz", sou d'Kritik vum Rocca un de Booster-Impfungen. "Et ass onvirstellbar, datt eis nach ëmmer net kloer ass, wéi staark mir matenee verbonne sinn."