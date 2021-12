Am Kader vum Mord vun 4 Schüler an enger Schoul am US-Bundesstaat Michigan huet d'Police d'Eltere vum presuméierten 15 Joer alen Täter festgeholl.

De Parquet wërft hinnen Doudschlag a 4 Fäll fir. D'Elteren hätten d'Waff kaf, hirem mannerjärege Jong Zougang zu der Pistoul erlaabt a Warnungen ignoréiert. Hire 15 Joer ale Jong ass ënnert anerem wéinst véierfachem Mord ugeklot. Bei der Dot sinn donieft zisch Mënsche blesséiert ginn. D'Koppel ass an enger Zone industrielle zu Detroit opgegraff ginn. Si waren nom déidleche Virfall geflücht. Wéi CNN gemellt hat, solle si e Freideg 4.000 Dollar op engem Bancomat opgehuewen an hir Handyen ausgeschalt hunn. D'Police huet eng Belounung vun 10.000 Dollar op d'Koppel ausgesat, fir all Informatioun, déi si op d'Spuer vun de Crumbleys bruecht hätt. © AFP Archivbild Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.