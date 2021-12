Zu Wien ass eng Gespréichsronn iwwert d'internationalt Atomofkommes mam Iran zu Enn gaangen.

Nächst Woch sollen d'Gespréicher weider goen. Et sinn déi éischt indirekt Negociatiounen tëscht den USA an dem Iran zanter fënnef Méint. Bei de Gespréicher geet et drëm, den iraneschen Nuklearprogramm anzeschränken an d'US-Sanktioune géint d'islamesch Republik opzehiewen. Domat soll d'Atomofkommes vun 2015 gerett ginn.

Den iraneschen Chef-Negociateur huet eegenen Aussoen no zwou nei Propose virgeluecht. Aus Diplomatekreesser heescht et allerdéngs, d'iranesch Positioun géif keng realistesch Chance op eng Eenegung bidden. D'Wäisst Haus zu Washington huet matgedeelt, datt d'iranesch Regierung net mat konstruktiven Proposen op Wien komm wier.