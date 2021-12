Nieft den Doudesaffer goufen eng 60 Mënsche blesséiert, wéi den indonesesche Vulkan Semeru op eemol ausgebrach ass.

Ronn eng Dosen Dierfer op der Insel Java sinn an enger Äschewollek verschwonnen an huet d'Mënschen a Panik versat. Vill Awunner si geflücht. Nach ëmmer sichen Hëllefsekippe Leit déi méiglecherweis verschott goufen.

Op Videoen ass ze gesinn, wéi op eemol onerwaart eng riseg Äschewollek opsteigt. Rout Lava ass den 3.676 Meter héije Bierg erof gefloss. Op den Opname gesäit ee wéi Kanner an Erwuessener jäizen a fortlafen.

Op d'mannst iwwer 11 Dierfer am Bezierk Lumajang huet et Äsche gereent. Déi ganz Nuecht ass no verschotten Affer gesicht ginn. Mëttlerweil hätt een 13 Läiche fonnt, sou e Porte-parole vum Nationale Katastropheschutz. 2 Persoune konnten identifizéiert ginn.

Eng 10 Mënsche konnte gerett ginn. Dobäi handelt et sech dem lokale Sender Kompas Tv no ëm Minnenaarbechter. Op d'mannst 57 Mënsche goufe blesséiert, iwwer 40 vun hinnen hu schro Brandwonnen.

An engem Ëmkrees vu 4 Kilometer ëm de Vulkan gouf eng Spärzon ageriicht. An e puer Dierfer hunn d'Mënschen awer probéiert hire Besëtz an hir Haiser ze retten.

Indonesien huet ronn 130 aktiv Vulkaner, de südostasiateschen Inselstaat läit op engem sougenannte Pazifesche Feierrang. Do stoussen e puer tektonesch Placken openeen, sou dass et besonnesch heefeg zu Äerdbiewen a Vulkanausbréch kënnt.