De Poopst Franziskus war e Sonndeg op Visitt an engem Flüchtlingscamp op der griichescher Insel Lesbos.

D‘Mëttelmier wär d‘Wéi vu villen Zivilisatiounen a géing awer elo ëmmer méi zu engem „affréise Kierfecht ouni Grafsteng“ an engem „Spigel vum Doud“ ginn.

Dat sot de Poopst bei senger Arrivée. Hien huet d‘Gläichgëltegkeet vun den EU-Regierunge vis-à-vis vum Schicksal vu ville Flüchtlinge kritiséiert. Maueren an Zénk wieren net net d‘Léisung. Et bräicht e besseren Usaz, fir d‘Ursaache vun der Migratioun an der Flucht ze bekämpfen, sou de Chef vun der kathoulescher Kierch.