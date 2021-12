De Vulkan Semeru huet nees Äsche gespaut, wat d'Sich no Iwwerliewenden nach méi schwiereg gestalt.

E Samschdeg si beim éischte Vulkanausbroch op der indonesescher Insel 15 Leit ëm d'Liewe komm, e puer Dose Mënsche goufe blesséiert. Dausenden Awunner hu sech missen a Sécherheet bréngen an hiert Doheem verloossen. Wéi et vum Katastropheschutz heescht, ginn nach 27 Persoune vermësst.

Indonesien zielt ronn 130 aktiv Vulkaner. Well am sougenannten "Pazifesche Feierréng" ëmmer nees tektonesch Placken openee stoussen, kënnt et an där Regioun dacks zu Äerdbiewen a Vulkanausbréch.

Enn 2018 huet e Vulkanausbroch tëscht den Insele Java a Sumatra en Ënnerwaasser-Äerdrutsch an Tsunami ausgeléist. Iwwer 400 Mënsche sinn deemools gestuerwen.