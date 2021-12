E Méindeg de Moien huet d'SPD annoncéiert, wie wéi eng Ministeschposte bei hinne besetze wäert.

Wéi et offiziellt matgedeelt gouf, gëtt de Karl Lauterbach neie Gesondheetsminister. De Karl Lauterbach war wärend der Pandemie ganz vill an de Medie present an huet reegelméisseg nei Corona-Mesurë gefuerdert. Och d'Klara Geywitz gouf als Ministesch fir de Ressort Bau confirméiert, esou wéi och d'Svenja Schulze als Entwécklungsministesch. De Wolfgang Schmidt iwwerhëlt iwwerdeems d'Kanzleramt. D'Christine Lambrecht iwwerhëlt de Verdeedegungsministère, d'Nancy Faeser gëtt Inneministesch an den Hubertus Heil ass zoustänneg fir Aarbecht a Soziales.

An Däitschland gouf et de Weekend iwwer jo gréng Luucht vun den Nationalcomitéë vun der SPD an och vun der FDP fir d'Dräier-Koalitioun. E Méindeg de Mëtteg wäerten déi Gréng nach d'Resultat vun hirer Partei annoncéieren, nodeems d'Memberen zanter bal zwou Wochen online konnten ofstëmmen. Méi wéi sécher gëtt et och do de "Go", sou dass den Olaf Scholz als neie Bundeskanzler a seng Ekipp e Mëttwoch vereedegt wäerte ginn.

Ressorten am Iwwerbléck:

SPD

Kanzler: Olaf Scholz

Kanzleramtchef: Wolfgang Schmidt

Inneministesch: Nancy Faeser

Aarbechtsminister: Hubertus Heil

Verdeedegungsministesch: Christine Lambrecht

Gesondheetsminister: Karl Lauterbach

Entwécklungsministesch: Svenja Schulze

Bauteministesch: Klara Geywitz

Déi Gréng

Vizekanzler: Robert Habeck

Wirtschafts- a Klimaminister: Robert Habeck

Ausseministesch: Annalena Baerbock

Ernierungs- a Landwirtschaftsminister: Cem Özdemir

Ëmwelt- a Verbraucherschutzministesch: Steffi Lemke

Familljeministesch: Anne Spiegel

Kultur a Medien: Claudia Roth

FDP

Finanzminister: Christian Lindner

Bildungs- a Fuerschungsministesch: Bettina Stark-Watzinger

Justizminister: Marco Buschmann

Digital- a Mobilitéitsminister: Volker Wissing