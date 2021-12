An der Géigend vu Köln gouf Enn November een 39 Joer ale Mann dobäi erwëscht, wéi hie méi wéi ee Kilo Kokain a sengem Kierper geschmuggelt huet.

De Mann war vu Bréissel an engem Reesbus um Wee a Richtung Kroatien a wollt dobäi iwwer Köln a München fueren. Bei enger Kontroll op engem Parking an der Géigend vu Bad Honnef ass den Douanieren deen nervöse Mann opgefall, dee widderspréchlech Aussoen zu senger Rees gemaach huet. Hien hätt ausserdeem opfälleg wéineg Gepäck derbäi gehat.

D'Police huet doropshin een Drogentest u sengen Hänn gemaach, an huet dobäi Réckstänn vu Kokain fonnt. "Eng Röntge vun engem Spidol an der Géigend huet de Verdacht doropshi bestätegt. De komplette Verdauungsapparat vum Mann war voll mat Drogepäckercher, sougenannte Bodypacks", esou ee Spriecher vun der Douane.

Insgesamt hätten d'Douanieren 72 där Päckelcher fonnt, déi de Mann geschléckt hat - jeeweils gefëllt mat knapp 14 Gramm Kokain. "Méi wéi ee Kilo Kokain am Kierper ass fir eis een trauregen neie Rekord", esou de Spriecher. Wann och just ee vun deenen 72 Päckelcher am Kierper vum Mann opgaange wier, wier säi Liewen net méi ze rette gewiescht.