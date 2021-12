Leschte Samschdeg goufen e puer Tonne Liewensmëttel an d'Iwwerschwemmungsgebitt bruecht, wéi och eng Remorque voll mat Kleedung.

Ëmmer nees fuere Benevollen an d'Ahrtal, fir Hëllef unzebidden: beim Opriichten, Renovéieren oder fir hinnen a puncto Iessen a Kleedung ënnert d'Äerm ze gräifen, vue dass jo alles fortgeschwemmt gouf. Ma dës Kéier sinn et d'Bauere ronderëm Amber, déi sech zesumme gedoen hunn.

De Marc Elsen vun Amber bedreift net nëmmen e klenge Buttek mat lokale Produiten nieft sengem Bauerebetrib, ma hien hat och mat Kolleegen eng spontan Iddi, fir de Betraffenen am Ahrtal ze hëllefen. Jiddereen huet dat bäigedroen, wat e konnt, an esou koum op eemol méi zesummen, wéi se jee geduecht hätten.

Dass de Gas dohannen nach net funktionéiert, ass wuel ze verstoen, ma och hei gouf dru geduecht. Nieft Kleeder an Decken hu si och eng Rëtsch elektresch Heizungen agepaakt.

Leschte Samschdeg goung et dunn a Richtung Ahrtal, erhéicht du war d'Rechnung gemaach. Iwwert 3 Tonne Geméis, 250 Kilo Fleesch, 100 Liter Zopp, 1.000 Jughurten an eng ganz Remorque Kleeder koume leschten Informatiounen no och do un, wou se gebraucht ginn.