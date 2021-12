Am Virfeld hunn d'USA virun enger militärescher Eskalatioun am Ukrain-Konflikt gewarnt. Dat géif deier gi fir Russland.

Moskau misst da mat seriöen ekonomesche Konsequenze rechnen, vun den USA an der EU. De Biden wëll awer am Gespréich och ënnersträichen, datt et diplomatesch Weeër aus der Kris ginn.