De 7. Dezember 1941 huet Japan den Amerikaner hir Pazifikflott zerstéiert. Eng Attack, déi grouss Repercussiounen op d'Weltgeschicht hat.

Op den Dag genau gouf Pearl Harbor vun de Japaner ugegraff. Pearl Harbor war de militäresche Stëtzpunkt vun den Amerikaner am Pazifik. D'USA ware bis zum deem Zäitpunkt neutral am Krich, hunn awer d'Géigner vum Nazi-Regime ënnerstëtzt. De 7. Dezember 1941 moies fréi si japanesch Kampffligeren iwwert der Bucht an der Géigend vun Honolulu opgedaucht.

Et war e schwaarzen Dag fir d'USA. Net nëmme war et eng militäresch Katastroph, well si eng Partie Krichsschëffer verluer hunn an 188 Fligeren zerstéiert an 155 Maschinne beschiedegt goufen. Et war och eng mënschlech Tragedie. 2.403 US-Amerikaner si gestuerwen, 1.178 Mënsche goufe verwonnt. Ënnert den Doudesaffer a Blesséierte waren och 103 Zivilisten.

© AFP/Archives/

D'Relatioun tëscht Japan an den USA war iwwer Méint ëmmer méi schlecht ginn, haaptsächlech no engem Handelsembargo vun den Amerikaner géint d'Japaner, deenen d'Uelegreserven ausgaange sinn. De Verlaf vun der Geschicht sollt also nei geschriwwe gi mat der Participatioun vun den USA um Zweete Weltkrich.