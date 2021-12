Dat ass d'Resultat vun enger rezenter Etüd, déi an der Fachzäitschrëft "Nature Sustainability" virgestallt gouf.

Wéinst der Äerderwiermung an Iwwerfëschung kéinten d'Koralleriffer am westlechen Indeschen Ozean a 50 Joer verschwannen. Zwar maachen d'Koralleriffer just 0,2 Prozent vum Mieresbuedem aus, awer se bidde Liewensraum fir op d'mannst ee Véierel vun der Flora a Fauna am Mier un.

D'Resultater bezéie sech an éischter Linn op d'Korallen un der afrikanescher Ostküst. De Fuerscher no dreet där Regioun an den nächste Joerzéngten en "komplett Zesummebrieche vum Ökosystem", well "irreversibel" Schied entstoe géingen.

Am meeschte menacéiert sinn de Wëssenschaftler vum kenianeschen Ozeaneschen Institut Cordio no d'Koralleriffer viru Mauritius, de Seychellen, de Komoren a Madagaskar.